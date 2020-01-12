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5 Ocak Ulusal Karate Kurtuluş Kupası

Adana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 5 Ocak Ulusal Karate Kurtuluş Kupası'na 75 ilden 4 bin sporcu katıldı.

12.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:16
'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 5 Ocak Ulusal Karate Kurtuluş Kupası'na 75 ilden 4 bin sporcu katıldı.
TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sancar, organizasyonun son gününde dahi sporcuların yüzündeki heyecanı görmenin mümkün olduğunu söyledi.
Emrah Sancar, geleneğine, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğini yakalayan nesillerin yetişmesi için spor, sanat ve zeka oyunları gibi her türlü etkinliği vakıf bünyesinde gerçekleştirdiklerini ve bu tür organizasyonları her daim desteklediklerini kaydetti.
Gerçekleştirilen etkinlik zorlu müsabakalara sahne oldu.
Üç gün süren organizasyonda kumite, kata, erkekler takım ve kadınlar takım kategorilerinde 75 ilden yaklaşık 4 bin sporcu kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonunda farklı yaş ve kilolarda dereceye girenlere madalyaları verildi.
5 Ocak Ulusal Karate Kurtuluş Kupası

Adana, Spor

Kaynak: AA


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