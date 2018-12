5. Reform Eylem Grubu Toplantısı

11 Aralık 2018 Salı 15:06



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB ile bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünü şubat ayında gerçekleştireceklerini belirtti.Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi.Albayrak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ticari partneri AB ile iş birliğini, bundan sonraki süreçte daha da güçlendirerek ileri aşamaya taşımaya gayret ettiklerine işaret etti. Albayrak, söz konusu iş birliğinin güçlü olmasının, dünya ekonomisi açısından da olumlu bir süreci ortaya koyacağını aktardı.Dün açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Albayrak, "Yaşanan tarihi kur saldırısı, küresel piyasalardaki sert düşüşler ve sıkıntılı iklime, bir önceki yılın 3. çeyreğindeki çok büyük ve yüksek büyüme rakamına, AB ülkelerindeki yavaş büyüme rakamlarına rağmen Türkiye pozitif büyümeyle 3. çeyrekte de çok önemli performans sergiledi." değerlendirmesinde bulundu.Albayrak, Avro Bölgesi'ndeki gelişmelere de dikkati çekerek, Türkiye ve AB'nin ekonomik iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu çerçevede pozitif ve yapıcı adımlarını kararlı şekilde atmaya devam edeceğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:"Türkiye ile AB arasında ekonomi alanında bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın birincisi 2016'da ülkemizde, ikincisi 2017'de Brüksel'de gerçekleştirilmişti. Bu toplantıların üçüncüsünü şubat ayında gerçekleştirme noktasında mutabık kaldık. Her ne kadar mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri olsa da öncesinde bu kararlılığı sergilemede mutabık kaldık. Sadece bakanlar değil, iş çevrelerinin de bir araya getirilmesiyle atılacak adımlarda önemli fikir teatileri gerçekleştirilecek."En önemli konulardan birinin de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu anımsatan Albayrak, bu konuda, yoğun diplomasi yürütmeye devam ettiklerini anlattı. Albayrak, dünyada artan ekonomik korumacılık adımlarını da anımsatarak, "Türkiye, sadece Gümrük Birliği'nin güncellenmesi özelinde değil, bu ekonomik iş birliğinin gelişmesi noktasında da yeni küresel sisteme önemli mesaj verecek. Bu güncellenme süreci, ekonomik manadaki gelişimde kaldıraç görevi görecek." dedi.- "Çok daha iyi performans sergileyeceğiz"Albayrak, bugün açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine de işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ekim ayında geçtiğimiz iki aydan daha güçlü rakamlarla, 2,77 milyar dolarlık cari fazlayla tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu durum, dengelenme sürecinin ne kadar güçlü ve sağlam ilerlediğinin altını çiziyor. Bugün dünden, yarın da bugünden iyi olacak. Bu süreç, Türkiye'yi her geçen gün daha da iyi ve olumlu ayrıştırmaya devam edecek. Kasım ve aralık öncü rakamları, bu dengelenme sürecinin, kasım ve aralık aylarında da çok daha güçlü neticelere gebe olduğunu, dengelenme sürecinin daha iyi noktaya gittiğine işaret ediyor. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) cari açıkta koyduğumuz hedeften çok daha iyi performans sergileyeceğimiz kuvvetle muhtemel. Yıl sonunda 30 milyar doların altında rakamla çok daha pozitif netice ortaya koyacağımızın sinyallerini almaya başladık. Firmalar ve bankalar, dış borç yenilemede her geçen gün daha başarılı neticeler alıyor, Hazine tarafındaki başarılı ihraçlar, net döviz rezervinde artışın güçlü seyrettiğini ortaya koyuyor. Cari denge gelişmeleri olumlu sonuçları ortaya koyuyor. Tüm bu noktada, çok daha güzel gelişmelere gebe bir sürecin ortaya çıkacağını görebiliriz."Meclis Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonuna da işaret eden Albayrak, 2019 yılı bütçesinin, tasarruf, verimlilik ve dengeli büyümeyle değişim ve dönüşüm ruhunun ilk adımı olacağını bildirdi. Albayrak, "İnşallah aralık ayında da gösterilecek olumlu performansla, 2018 yılı sonu itibarıyla ortaya koyduğumuz enflasyon, cari denge ve büyümede, konulan YEP hedeflerinden çok daha pozitif neticeler ortaya koyacağız. Gerek para politikası gerek mali disiplinde 2018'i böyle kaparken, 2019'da aynı kararlı ve güçlü duruşla, daha pozitif adımların atılacağı bir yıla gireceğiz." ifadelerini kullandı.Albayrak, 6. Reform Eylem Grubu Toplantısı'na Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliği yapacağını da söyledi."Türkiye'yi, daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"AB ile gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın 28 Şubat'ta yapılacağını belirten Albayrak, şunları kaydetti:"Geçen yıl aralık ayı itibarıyla Türkiye-AB ilişkilerindeki iklim ile bugünkü iklim aynı noktada değil, ilişkiler değişebiliyor. Dünyada yeni ticaret düzenine dayalı ticari iş birlikleri konusunda çok daha farklı bir döneme giriyoruz. Türkiye, genç nüfusu ve yetişmiş insan gücü özelinde, AB için daha geniş fırsat yelpazesi ortaya konuyor. Gümrük Birliği, geçtiğimiz yıla göre Türkiye-AB ilişkileri açısından çok daha ümit vadeden müzakere sürecini ortaya koyuyor. Bu noktadaki taleplerimizi karşılıklı kazan kazan çerçevesi içinde 28 Şubat'taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz. Türkiye, çeyrek asırdır AB ilişkilerine çok büyük katkı yaptı. Bunun altını daha güçlü çizmeye devam edeceğiz. Mayıs ayındaki parlamento seçimlerinin oluşturduğu ekonomik ve siyasi iklim, önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz. Sonuna kadar Türkiye'yi, ekonomisini, toplumumuzun refah düzeyini daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."