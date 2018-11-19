5 Roman Çifte Nikah Kıyıldı

Nikah sonrasında gerçekleşen düğünde gönüllerince eğlenen Roman vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Avcılar Belediyesi, erken yaşta evlenmiş ancak resmi nikahları bulunmayan 5 Roman çift için nikah töreni düzenledi. Gümüşpala Gölpark Davet Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Roman çiftlerin nikahlarını kıydı. Çiftlerin büyük bir mutlulukla 'Evet' demelerinin ardından, nikahları resmileşti. Roman çiftler, törenin ardından gerçekleştirilen düğünde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Düzenlenen nikah töreni sonrasında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Artık Roman vatandaşlarımız ekonomiyle, eğitimle, siyasetle buluşacak. Roman çocukları asla mendil satmayacak, hepsi okula gidecek" dedi. Roman vatandaşların her alanda yer alması gerektiğini vurgulayan Başkan Benli, "En büyük sorun erken yaşlarda evlilik. Bu özellikle Romanlar'da çokça var. Resmi nikahı olmayan ama aynı evi paylaşan, çoluğu çocuğu olan çiftlerimiz vardı, onların nikahlarını kıydık. Artık resmi nikahsız çift kalmayacak. Gençlerimiz okuyacak, erken yaşta evlenmeyecek. Roman vatandaşlarımız da yerel yönetimlerde, meclislerde, muhtarlıklarda, belediyelerimizde görev alarak siyasete adım atabilecekler" dedi.

"İKİ SENE OLDU EVLENELİ AMA RESMİ NİKAHIMIZ YOKTU"

Törende nikahı kıyılan çiftlerden Doğuş Gezen, "İki sene oldu evleneli ama resmi nikahımız yoktu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim resmi nikahımızı yaptı" diye konuştu.