Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, piyasa katılımcılarıyla yapılan çalışmalarla vadeli elektrik ve doğal gaz piyasalarını tasarlamaya çalıştıklarını belirterek, "Vadeli Elektrik Piyasası ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası yakında piyasa katılımcılarımızın gündemine sunulacak. Bu konuda ciddi mesafe aldık. Gelecek hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) son haliyle bir sunum yapacağız. Sonrasında EPDK'nin bunu karara bağlamasını bekliyoruz." dedi.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın 5. Şeffaflık Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, EPİAŞ'ın misyonunun enerji piyasalarını etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek ve geliştirmek olduğunu söyledi.

Bu misyonu yerine getirirken temel ilkelerinin başında şeffaflığın geldiğini kaydeden Türkoğlu, "Sürdürülebilir bir piyasa için yaptığımız işin şeffaf olması ve bunun piyasa katılımcılarıyla paylaşılması önemli. Sağlıklı bir piyasa işletmesi gerçekleştirmek, talep ve dinamiklerini doğru yorumlamak EPDK tarafından bize verilen görevlerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın faaliyete geçtiği 2015'ten bu yana dört Şeffaflık Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatarak, bugün gerçekleştirilen 5. Şeffaflık Çalıştayı'nın çıktılarının bugüne kadarki çalıştaylarda da olduğu gibi dikkatli bir şekilde analiz edilip piyasa katılımcılarına hizmet olarak sunulacağını aktardı.

Geçen yıldan bu yana yapılan çalışmalara da değinen Türkoğlu, "Geçen yıl bu çalıştayın dördüncüsünü gerçekleştirirken Şeffaflık Platformu'muzda 59 farklı veri setimiz vardı. Bugün bu veri seti sayımız 130'a çıktı." dedi.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın devam eden çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Bildiğiniz gibi birlikte çalışarak vadeli piyasalarımızı tasarlamaya çalışıyoruz. Vadeli Elektrik Piyasası ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası yakında piyasa katılımcılarımızın gündemine sunulacak. Bu konuda ciddi mesafe aldık. Gelecek hafta EPDK'ye son haliyle bir sunum yapacağız. Sonrasında EPDK'nin bunu karara bağlamasını bekliyoruz. Bu anlamda piyasa katılımcılarına teşekkürü borç bilirim. Çünkü vadeli piyasaları tasarlarken çok detaylı ve uzun çalışmalar yaptık ve bunu bir çıktıya dönüştürdük. Artık mevzuat aşamasına gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Yazılım çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Türkoğlu, "Piyasa tasarımında planladığımız konuları analiz ve yazılım aşamasında devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Gün Öncesi Piyasası'nda yaşanan gelişmelere de değinerek, "Yeni Teklif Tipleri'ni kullanıma açtık. Piyasa katılımcılarımızın likidite sorunu vardı. Bunun için de Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemleri'ni uygulamaya aldık. Böylece daha güvenilir bir piyasa işlemleri yapma imkanı oluştu. Mobil uygulamamızdan herkesin memnun olduğunu görüyoruz. Doğal gaz ile ilgili verilerimiz eksikti. Bu yıl içerisinde onu da tamamladık." diye konuştu.

Geçen yılki Şeffaflık Çalıştayı'nda arıza bildirim konusuyla ilgili dile getirilen konunun da ön çalışmasını yaptıklarını ifade eden Türkoğlu, bugün piyasaya katılımcılarıyla yapacakları değerlendirmeler sonucunda bir karara varılacağını söyledi.

Türkoğlu, EPİAŞ olarak dünyadaki gelişmeleri de takip ettiklerini belirterek, "Dünyadaki güzel uygulamalar neler onlara bakıyor, buraya getirebileceklerimizi de inceliyor ve taşımaya çalışıyoruz. Bakanlığımızla birlikte Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) çalışmalarına katkı sağlıyoruz. İPA çalışmalarından gördüğümüz gurur verici bir sonuç var. Bir enerji piyasaları işletmesi olarak örnek gösterilebilecek bir durumda olduğumuzu üçüncü bir göz kararıyla görmüş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA