5 Senedir Komada Olan Schumacher'in Eşi, Umutlu Konuştu: Michael Savaşmaktan Vazgeçmeyecek

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 2013'ten bu yana komada yaşam mücadelesi veriyor... Ünlü pilotun eşi Corinna Schumacher, Alman pilot için "Savaşmak için doğdu" ismini koyduğu bir beste hazırlayan müzisyen Sascha Herchenbach'a bir mektup yazarak, aylar sonra konuştu.

"MICHAEL SAVAŞMADAN VAZGEÇMEYECEK"

Mektupta müzisyene teşekkür eden Corinna Schumacher, "Hepimiz biliyoruz ki Michael bir savaşçı ve vazgeçmeyecek" dedi. Alman müzisyen Sascha Herchenbach, Corinna Schumacher'in el yazısıyla kaleme aldığı mektuba oldukça şaşırdığını itiraf etti. Schumacher'in eşinin yazdıkları, uzun zamandır haber alınamayan efsanevi pilota dair umut verici sözler olarak değerlendirildi.

KOMAYA GİRMİŞTİ

Yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te bir kayak kazası sonrası beyin travması yaşayan pilot, komaya girmişti.

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da bulunan bir klinik, Schumacher'in Teksas'taki çifliğinde terapi yapmayı teklif etmişti. Dallas Tıp Merkezi'nden Profesör Meeks yaptığı açıklamada, "Daha önce travma tedavilerinden deneyimlerimiz var. Avrupa'da bizim yaptığımız tedaviyi hiçbir klinik yapamaz. Biz burada travma tedavisi görecek hastalara daha iyi imkânlar sunuyoruz." demişti.