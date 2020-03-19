5 servis ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralı
5 servis ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralı Kayseri'de 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
19.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:24
5 servis ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 servis ve 1 tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araçlarda yaralanan toplam 18 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ayrıca 3 ağaç da devrildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ - Kayseri'de 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 servis ve 1 tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araçlarda yaralanan toplam 18 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ayrıca 3 ağaç da devrildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, 3. Sayfa