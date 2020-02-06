5 Şubat 2020 Haberleri

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Real Madrid, Kylian Mbappe için 200 milyon euroyu gözden çıkardı Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Steaua Bükreş'ten Arda Turan yanıtı: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili Ulaştırma Bakanı'ndan ilk açıklama: Can kaybı yok Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasından ilk görüntüler Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı: 139 yaralı var Ali Koç'un Kırklareli Stadı'ndaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu Arsenal, Orkun Kökçü'ye kancayı taktı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil