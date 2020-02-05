5 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Milletler Ligi'nin 2'nci ayağının Çin'de olması tedirginlik yarattı
"Turnuvayı Türkiye 'de düzenlemek için başvuru yaptık"
"Çin'deki turnuva için ülkemiz ne derse onu yaparız"
"Biz, bu zorlu olimpiyat grubundan çıkacağız"
"Erkek voleybolunda inanılmaz bir jenerasyon geliyor"
- Fenerbahçe, Kırklareli'de coşkuyla karşılandı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nin ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Kırklareli'ne geldi.
İstanbul'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı.
DGS KODU: 04.02.2020 - Haber
Kodu : 200204284
- Kevin-Prince Boateng, İstanbul gecelerine renk kattı
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.
DGS KODU: 04.02.2020 - Haber Kodu : 200204277
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARI
14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
TFF İLE DENİZBANK'TAN İŞ BİRLİĞİ
11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile DenizBank arasında milli takımlar için iş birliği anlaşması imzalanacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
ANKARAGÜCÜ
14.00 Sarı lacivertli kulüp, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak.
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.00 Zenit - Fenerbahçe Beko
7DAYS EuroCup
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta- AS Monaco
22.45 Unicaja Malaga - Tofaş
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.30 Teksüt Bandırma - Elan Bearnais Pau-Orthez
22.00 SIG Strasbourg - Türk Telekom
FIBA Europe Cup
20.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi
22.30 Savino Del Bene - VakıfBank
AXA Sigorta Efeler Ligi
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Bursa BB
17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor
AVRUPA'DAN FUTBOL
20.30 Verl - Union Berlin (Yunus Mallı - Almanya Kupası)