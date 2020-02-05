5 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Milletler Ligi'nin 2'nci ayağının Çin'de olması tedirginlik yarattı

"Turnuvayı Türkiye 'de düzenlemek için başvuru yaptık"

"Çin'deki turnuva için ülkemiz ne derse onu yaparız"

"Biz, bu zorlu olimpiyat grubundan çıkacağız"

"Erkek voleybolunda inanılmaz bir jenerasyon geliyor"

- Fenerbahçe, Kırklareli'de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nin ilk ayağında GMG Kırklarelispor ile oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Kırklareli'ne geldi.

İstanbul'dan karayoluyla kulüp otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesini kalabalık taraftar grubu büyük bir çoşkuyla karşıladı.

DGS KODU: 04.02.2020 - Haber Kodu : 200204284

- Kevin-Prince Boateng, İstanbul gecelerine renk kattı

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını söyledi.

DGS KODU: 04.02.2020 - Haber Kodu : 200204277

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARI

14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

TFF İLE DENİZBANK'TAN İŞ BİRLİĞİ

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu ile DenizBank arasında milli takımlar için iş birliği anlaşması imzalanacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

ANKARAGÜCÜ

14.00 Sarı lacivertli kulüp, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.00 Zenit - Fenerbahçe Beko

7DAYS EuroCup

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta- AS Monaco

22.45 Unicaja Malaga - Tofaş

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.30 Teksüt Bandırma - Elan Bearnais Pau-Orthez

22.00 SIG Strasbourg - Türk Telekom

FIBA Europe Cup

20.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

22.30 Savino Del Bene - VakıfBank

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Bursa BB

17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Verl - Union Berlin (Yunus Mallı - Almanya Kupası)