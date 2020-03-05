5 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bu hafta önemli bir maç oynayacağız
"Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz"
"Sivas'ta olduğum için mutluyum"
KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR
12.00 Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
17.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde, Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi
20.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş TRC İnşaat
- THY EuroLeague
20.00 Zenit - Zalgiris
22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova
23.00 Real Madrid - Asvel
23.00 Valencia - Olimpia Milano
7DAYS EuroCup Top 16 Erteleme Maçı
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna (Stark Arena- Sırbistan Belgrad)
TENİS
Davis Cup
17.00 Avrupa-Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasındaki eşleşmenin medya günü gerçekleştirilecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Feyenoord - NAC Breda (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)
23.00 Granada - Athletic Bilbao (İsmail Köybaş - İspanya Kral Kupası)