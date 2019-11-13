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5. Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansı

"ALS'de Seçici Hücre Kırılganlığı ve Buna Bağlı Gen İfadesinin Terapötik Modifikasyonu" başlığıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansı, bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirdi.

13.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:565. Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansı
"ALS'de Seçici Hücre Kırılganlığı ve Buna Bağlı Gen İfadesinin Terapötik Modifikasyonu" başlığıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Suna Kıraç Nörodejenerasyon Konferansı, bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
Suna ve İnan Kıraç Vakfından yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) tarafından Pera Müzesi Oditoryumunda düzenlenen konferansta, merkezi sinir sistemindeki dejeneratif hastalıkları kavramaya ve tedavi etmeye yönelik çalışmalar çok boyutlu ve disiplinli bir yaklaşımla ele alındı.
NDAL Direktörü Prof. Dr. A. Nazlı Başak, Harvard Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Jeffrey Macklis ve Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Başkanı Dr. Robert Brown'ın başkanlığında gerçekleştirilen konferansta, nöronların dejenerasyonu ve rejenerasyonuna dair temalar ile sinir sistemindeki gen ifadesini değiştirmeye yönelik yeni tedavi yaklaşımlarına odaklanıldı.
İki güne yayılan dört oturumda, "Nöronlarda Ölüm ve İşlev Bozukluğu", "Seçici Hücre Kırılganlığı ve Gen İfadesinin Terapötik Modifikasyonu" gibi başlıklar altında moderasyonlu tartışma düzenlendi.
Konuşmacılar, "gen replasman tedavileri", "nörodejeneratif hastalıkları modifiye edici yeni DNA ilaç tedavileri", "ALS'de gen baskılama alanındaki çalışmalar" ve "IPS hücre araştırmasının 10 yılı" başlıklı konuları dahil ederek hastalığı yenmeye yönelik geliştirilen en güncel çalışmaları kapsamlı bir biçimde tartıştı.
Konferansta ayrıca, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan NDAL'ın geçen yıl Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (KUTTAM) taşınmasını ve yeni laboratuvarın açılışını kutlamaya yönelik bir etkinlik de yapıldı. Katılımcılar, konferansın son gününde NDAL laboratuvarında bir akşam geçirdi.
Kuruluşundan bugüne, küresel bilim camiası için uluslararası çapta kabul gören konferans, önde gelen bilim insanlarını fikir alışverişi yapmak üzere bir araya getirerek yeni iş birliklerinin ve araştırma projelerinin oluşması için zemin hazırlıyor. Konferans, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılara, alanında dünya lideri olan isimlerle bağlantı kurma olanağı da sunuyor.

Koç Üniversitesi, Pera Müzesi, Suna Kıraç, Güncel

Kaynak: AA

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