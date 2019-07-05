5 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil

"Güzel bir sezon olacağına inanıyorum"

"Sergen hocanın oyun anlayışı bana çok uygun"

"Sergen Yalçın Türkiye'nin efsanelerinden"

"Herkesin kalitesini ortaya koyması gerekiyor"

"Bu sene 19 golü geçmeye çalışacağım"

FENERBAHÇE

Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

Yeni sezon hazırlıkları çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavili ekip, çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

17.30 İstanbul ekibi çalışmalarını sürdürecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

-Son 16 Turu

19.00 Fas - Benin (Belhanda, Dirar, Farnolle, Sessegnon)

22.00 Uganda - Senegal (Gassama, Diagne)

VOLEYBOL

FIVB Challenger Kupası

-A Grubu

21.30 Slovenya - TÜRKİYE

-B Grubu

18.30 Mısır - Küba