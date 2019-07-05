5 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil
"Güzel bir sezon olacağına inanıyorum"
"Sergen hocanın oyun anlayışı bana çok uygun"
"Sergen Yalçın Türkiye'nin efsanelerinden"
"Herkesin kalitesini ortaya koyması gerekiyor"
"Bu sene 19 golü geçmeye çalışacağım"
FENERBAHÇE
Yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
Yeni sezon hazırlıkları çift idmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo mavili ekip, çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
17.30 İstanbul ekibi çalışmalarını sürdürecek.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
-Son 16 Turu
19.00 Fas - Benin (Belhanda, Dirar, Farnolle, Sessegnon)
22.00 Uganda - Senegal (Gassama, Diagne)
VOLEYBOL
FIVB Challenger Kupası
-A Grubu
21.30 Slovenya - TÜRKİYE
-B Grubu
18.30 Mısır - Küba