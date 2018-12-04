5 Terörist Daha !

Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina
bölgelerine 03-04 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
(İHA)
04 Aralık 2018 Salı 11:56