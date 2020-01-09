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5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

09.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:005 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İkna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.
(İHA)

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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