Haberler » 3. Sayfa » 5 terörist daha teslim oldu - Haberler

5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

09.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:015 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İkna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi. - ANKARA

Şırnak, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:58  İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa... - Haberler
20:58  Kaş'ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı - Haberler
20:57  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile... - Haberler
20:56  14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Haberler
20:51  Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi - Haberler
20:19  Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir - Haberler
19:49  Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı - Haberler
18:51  Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde - Haberler
18:20  Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi - Haberler
18:15  İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Haberler
9.01.2020 21:04:53