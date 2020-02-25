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5 ton 720 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

25.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21
'de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya kaçak nargile tütünü sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, plakasını belirledikleri aracı Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 ton 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliye ait depoda da arama yapan ekipler, 3 ton 700 kilogram kıyılmamış yaprak tütün buldu.
Kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve S.A. jandarmaya götürüldü.
5 ton 720 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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