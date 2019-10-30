Haberler » Güncel » 5 ton Taşköprü sarımsağı yandı

5 ton Taşköprü sarımsağı yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, evin deposundaki yaklaşık 5 ton sarımsak yandı.

30.10.2019 22:18
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi, evin deposundaki yaklaşık 5 ton sarımsak yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuç köyünde, Mustafa Ay'ın yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ay ailesinin tarlada olduğu sırada çıkan yangını gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken deposunda bulunan yaklaşık 5 ton sarımsak yandı.
Öte yandan, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, köye gelerek yangın alanında incelemelerde bulundu.
Çatal, Ay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
5 ton Taşköprü sarımsağı yandı

Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 İskendeun'da iki grup arasında kavga
00:02 Adıyaman iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2019
00:02 Fransa Ulusal Meclisi'nden YPG/PKK yanlısı karar
00:00 İskenderun'da huzur ve güven uygulaması
00:00 "Ay, Carmela!" ilk kez izleyiciyle buluştu
00:00 "2020 yılı itibarıyla tanıtıma ağırlık vereceğiz"
31.10.2019 00:03:50