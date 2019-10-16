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5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

16.10.2019 15:545. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuvada, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor mücadele edecek.
Turnuvanın ilk günü olan yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. Saat 16.00'da Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak. İkinci ve üçüncü günün maç programları ise şöyle:
18 Ekim Cuma:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta
16: 00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor



19 Ekim Cumartesi:
13.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Türkiye Spor Yazarları Derneği, voleybol, Sigorta, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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