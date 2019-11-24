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"5. Türk Filmleri Haftası" yarın Bakü'de başlayacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "5. Türk Filmleri Haftası", 25-29 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

24.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:20
'ın başkenti 'de düzenlenen "5. Türk Filmleri Haftası", 25-29 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakü Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliğin açılış galası, Nizami Kino Merkezi'nde yönetmen Şükrü Alaçam'ın "Locman" filminin gösterimiyle yapılacak.
Etkinliğe Türkiye'den aralarında Murat Şeker, Seyid Çolak, Mustafa Kotan ve Güven Adıgüzel'in bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen ve yapımcı konuk olacak. Aynı zamanda konuklar öğrencilerle birlikte Azerbaycan sinema dünyasının sanatçıları ile bir araya gelecek.
Azerbaycan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanarak bir köprü daha eklemeyi hedefleyen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleri de geniş bir çerçevede Azerbaycanlıların beğenisine sunulacak.
"Çakallarla Dans 5", "Kapan", "Annem" ve "Rafadan Tayfa" filmlerinin ücretsiz olarak izlenebileceği etkinlikte ayrıca Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde, Türk sineması söyleşileri düzenlenecek.

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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