5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitim Çalıştayı' Başladı

Kaynak: İHA

Harran Üniversitesi'nde başlayan ve iki gün sürecek olan iç hastalıkları hemşireliğinin bütün yönleriyle ele alınacağı çalıştayda, mesleğin tarihi, hemşirelik derneklerinin Türkiye'deki işlevi ve bu derneklere üye olmanın önemi, gibi konular tartışılacak.Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, yaptı. Rektör Çelik, konuşmasında öğrencilere çalıştaydan azami ölçüde faydalanmaları için tavsiyede bulunarak, hemşirelik mesleğinin önemine değindi. Çelik, "Hemşirelik, sağlıklı yada hasta bireyi, aile ve toplumu bütüncül olarak değerlendiren önemli bir hizmet dalıdır. Bu nedenle ülkemizde son yıllarda talep edilen en önemli meslek haline gelmiştir. Hemşireliğin geliştirilmesinde faydası olacağını düşündüğüm bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.İç hastalıkları hemşireliğinin çok önemli olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi de, "Bu alanda çalışan hemşirelerin kaliteli bir eğitim almaları önem arz etmektedir. Bu eğitim çalıştaylarının bunu sağlayacağını düşünüyorum. Çalıştayın hepimizehayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kulandı.Programda ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Derya Tülüce, Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Menekli ve çalıştayın Onursal Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Akdemir de birer açılış konuşması yaptı..Çalıştay, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Viranşehir Sağlık Yüksekokulu işbirliğinde gerçekleştiriliyor. - ŞANLIURFA