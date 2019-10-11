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5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru

Antalya'nın alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

11.10.2019 15:065. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali'ne doğru
Antalya'nın alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Valilik açıklamasına göre, 5. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, Antalya Valiliği öncülüğünde, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve NEO Doğa Sporları Koordinatörlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilecek.
Bölgenin alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarıp, otellerdeki doluluk oranını artırmanın hedeflendiği etkinlikte katılımcılar, harita ve pusula yardımıyla hem arazide hem de şehirde belirlenen noktaları bulmaya çalışacak.
Organizasyona 22 ülkeden 450'nin üzerinde sporcunun katılacağı aktarıldı.

Antalya, Spor

Kaynak: AA

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