Haberler » Güncel » 5. Uluslararası BAistanbul Konferansı - Haber

5. Uluslararası BAistanbul Konferansı

Works'ün düzenlediği, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA'nın (International Institute of Business Analysis) destek verdiği 5. Uluslararası BAistanbul Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:065. Uluslararası BAistanbul Konferansı
BA-Works'ün düzenlediği, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü IIBA'nın (International Institute of Business Analysis) destek verdiği 5. Uluslararası BAistanbul Konferansı, 'da gerçekleştirildi.
Konferansa "Yeni Nesil İş Analizi" konsepti damga vurdu.
BA-Works Yönetici Ortağı Yayıcı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen her projede insan unsurunun temel alınması gerektiğini vurguladı.
Duyguların gözetilmesi gerekliliğine işaret eden Yayıcı, şunları kaydetti:
"Bugün geldiğimiz noktada beyaz yakalılar mutsuz. Bu mutsuzluk, hem müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor hem de projelerimizin başarıya ulaşmasına engel oluyor. Varoluşumuzun bir amaç doğrultusunda temellenmesi gerekiyor. Çalışan insan bir amaç arıyor ve yaptığı işte ancak öyle verimli oluyor. Diğer yandan, müşterilerin herhangi bir markaya bağlanmasında da en önemli motivasyon kaynağı duygular."
Çalışan ve müşterilerinin duygularına hitap eden deneyimler sunan firmaların rekabette öne geçtiklerini belirten Yayıcı, BA-Works olarak iş analizi danışmanlığının ötesinde, insanı ve duyguları temel alan çalışmalar yaparak fark yarattıklarını söyledi.
Şifa, canlanma ve teknoloji beklentilerinin yoğunlukta olduğu çalışmalarından örnekler veren Yayıcı, "nöroestetik" adı altında yapay zeka tarafından gerçekleştirilen ve hedef kitlede çeşitli duyguları domine eden projelerini katılımcılara aktardı.
İş analizi araştırması masaya yatırıldı

IIBA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ken Fulmer de iş analizi konusunda yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını katılımcılarla paylaşırken, alanda uzmanlaşmanın önemini vurguladı.
Fulmer, şirketlerin güvenlik açıkları, müşterilerin talep ettikleri siber güvenlik ihtiyacını konularına değinirken, veri analizi konusunun geçmişten günümüze daha da önemli hale geldiğini söyledi.
"Müşterileri dinleyin ve inovasyon yapın"
goCX Yönetici Ortağı Michel Stevens ise 5 farklı öyküden yola çıkan "Büyük Sorunları 5 Günde Çözme" kitabından örnekler vererek, günümüzde başarılı olmanın sırlarını katılımcılarla paylaştı.
1960'lı yıllardan beri devam eden kitlesel üretim sürecinde giderek makinelerin iş yaptığı bir dünyaya doğru ilerlendiğini ve insan deneyiminin ıskalandığını belirten Stevens, "Başarılı olmak istiyorsanız müşteriler hayranlarınız, çalışanlarınız ise influencer'larınız olsun." dedi.
"Müşterileri dinleyin ve inovasyon yapın" diyen Stevens, "insanlar için yeni deneyimlerin tasarlanması" kavramı üzerinden öğrenme sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini de söyledi.

İstanbul, Emrah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Samsun'da mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Vali Pehlivan: Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 arttı - Haber
17:23 Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan Yeşilçam konseri - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
17:19 50 iş gününde 2 buçuk milyon metrekare asfalt atıldı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:26 Dünyanın ilk uçan aracında seri üretime geçildi
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:20 Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
4.12.2019 17:34:29