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5. Uluslararası Folklor Festivali

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'nin katılımcılarını makamında kabul etti.

29.08.2019 15:50 5. Uluslararası Folklor Festivali
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'nin katılımcılarını makamında kabul etti.
Kepez Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konuklarını Kepez Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Tütüncü, düzenledikleri festivale gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Tütüncü, "Kepez, 81 ilden gelen insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir ilçedir. Yerel kültürü yaşatmayı ve ulusal bazda marka haline getirmeyi önemsiyoruz. Evrenselleşmenin yolu yerellikten geçer." ifadelerini kullandı.
Festivalin katılımcılarına plaket takdim eden Tütüncü, tertip komitesine de katkılarından dolayı teşekkür etti.
İlçede dün düzenlenen kortejle başlayan festival, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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