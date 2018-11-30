5. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Başkanlığını Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim ÜyesiDoç. Dr. İlker Özdemir'in yaptığı oturumda, "Yeni Medyada Etik İhlaller: Ana Akım Haber Sitelerinde Yanıltıcı Başlık Kullanımı", İnternet Bağımlılığı ve Ağ Kuşağı", "Müşteri İlişkilerinde Chatbot Kullanan İşletmelere İlişkin Müşterilerin Tutum ve Algıları", "Sanal Gerçeklik Haberciliği:Toplumsal Olayların Kamuya Aktarımında Deneyim Unsuru, Dünyada ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" konulusunumlar gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Özlem Değirmenci ve Burcu Güler'in birlikte hazırladığı "Yeni Medyada Etik İhlaller" konulu sunumda, ana akım haber sitelerindeki yanıltıcı başlık kullanımı üzerinde duruldu. Sunumu gerçekleştiren Özlem Değirmenci, "Yanıltıcı başlıklı tık haberciliği içeriği bulanıklaştıran, içeriği doğru yansıtmayarak çoğu zaman haberi bağlamından kopartan bir habercilik edimini maalesef yeni medya dolayımında günümüze taşımaya başlamıştır" diye konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi İrem Koçyiğit ise "İnternet Bağımlılığı ve Ağ Kuşağı" başlıklı bir sunum yaptı. İnternet bağımlılığı kavramının geçmişinden bahseden Koçyiğit, "Ağ teknolojilerinden sınırsız bir şekilde etkilenen ve yararlanabilen bir kuşak" olarak tanımladığı, ağ kuşağının, interneti hangi amaç için kullandığı üzerine yaptığı araştırmanın verilerini katılımcılarla paylaştı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarım ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Yunus Emre Öztaş, "Müşteri İlişkilerinde Chatbot Kullanan İşletmelere İlişkin Müşterilerin Tutum ve Algıları" başlıklı sunumunda chatbotların ne olduğu, hangi alanda kullandığı ve müşteri ilişkilerinde chatbot kullanan firmalar hakkında bilgi verdi. Öztaş'ın "Kullanıcıyla etkileşime giren ve belirli bir konuda onlarla iletişim kuran sohbet araçları" şeklinde tanımladığı chatbotlar üzerine gerçekleşen sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Oturumun son sunumunu ise Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü öğrencisi Melike Ocak gerçekleştirdi. "Sanal Gerçeklik Haberciliği: Toplumsal Olayların Kamuya Aktarımında Deneyim Unsuru, Dünyada ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" konulu sunumuna konuşan Ocak, "Haberciliğin zorunlu değişimi çerçevesinde gazetelerin hitap ettiği kitle yenilikleri deneyimlemek ve tüketmek alt başlıklarında tüm zamanların en hızlı devirlerini yaşıyor" diye konuştu. Ocak, sunumunda yeni hikaye anlatım biçimleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Oturum bitimindeEge Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar, sunum gerçekleştiren öğrencilere "Katılım Belgesi" verdi.