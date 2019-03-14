5. Uluslararası İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

- 5. Uluslararası İyilik ÖdülleriZilha Şeta'nın ödülünün verilmesiZilha Şeta'nın konuşmasıOsman Gökrem Hocanın ödülünün verilmesiOsman Gökrem'in konuşmasıAyşe Masluhi'nin ödülünün verilmesiAyşe Masluhi'nin konuşmasıHuzeyfe Aydın
'ın ödülünün verilmesiHuzeyfe Aydın'ın konuşması Turgay Tanülkü
'nün ödülünün verilmesiTurgay Tanülkü'nün konuşmasıFransız futbolcu Frederic Kanoute'nin ödülünün verilmesiFransız futbolcu Frederic Kanoute'nin konuşmasıŞengül Kazan'nın ödülünün verilmesiŞengül Kazan'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 5. İyilik Ödülleri Programı'na katıldı.
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Türkiye, Turgay Tanülkü, Aydın, Güncel
Kaynak: AA