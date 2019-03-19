5. Uluslararası Mesmap Sempozyumu'na Doğru

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, bu yıl Nevşehir Kapadokya'da yaklaşık 40 ülkeden yaklaşık 300 bilim insanın katılımıyla Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu'nun (MESMAP) 5'incisini gerçekleştireceklerini söyledi.Şekeroğlu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATABDER'in organizasyonu ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Japonya Kumamoto Üniversitesi, Tayland Khon Kaen Üniversitesi, Hindistan Eczacı Akademisyenler Birliği, Brezilya Rio de Jenario Üniversitesi gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların desteğiyle düzenlenen sempozyum sayesinde dünyanın tüm iklimlerinden bilim insanlarını Türkiye'ye davet ettiklerini belirtti.Tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilginin tüm dünyada giderek arttığını anlatan Şekeroğlu, şunları kaydetti:"Gıda, ilaç, kozmetik gibi sektörlerde tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunlardan elde edilen doğal ürünlerin pazar payı giderek artıyor. Bu kapsamda söz konusu bitkilerle ilgili yapılan çalışmalar hızlı bir ivme kazanıyor. Bu konuda çalışan bilim insanları yaptıkları çalışmaları hem sektörle, hem bilim dünyasıyla paylaşmak için uluslararası bilimsel toplantılarda bir araya geliyor. Biz de 2013 yılından bu yana ülkemizde düzenlemeye başladığımız MESMAP ile dünyanın bütün iklimlerinden bilim insanlarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Hem onların çalışmalarını burada değerlendiriyor, öğreniyoruz, hem kendi çalışmalarımızı onlarla paylaşma fırsatı buluyoruz. Bu yıl Nevşehir Kapadokya'da yaklaşık 40 ülkeden 200-300 civarında bilim insanının katılımıyla Uluslararası MESMAP Sempozyumu'nun 5'incisini gerçekleştireceğiz. Sempozyum 24-28 Nisan tarihlerinde planlanıyor."Şekeroğlu, sempozyumda biyoloji, kimya, eczacılık, ziraat, orman ve tıp gibi çeşitli alanlarda çalışan bilim insanlarının bir araya geldiğini ve 3-4 gün boyunca bilgi paylaşımı yaptığını dile getirdi.Bu yılki toplantının başvuru süresi için artık son günlere yaklaşıldığını, 22 Nisan tarihinde başvuruların sona ereceğini hatırlatan Şekeroğlu, ileriki süreçte tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin daha da ön plana çıkacağını düşündüklerini ifade ederek, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ciddi çalışmaları var. Bizler de üniversite öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin insanlık yararına kullanılması konusunda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.