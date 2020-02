Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Türkiye genelinde kendisine bağlı 52 dernekte eğitim gören, 455 uluslararası öğrencinin katılımı ile 5.Uluslararası Öğrenciler Eğitim ve Kardeşlik Kampı Antalya 'da gerçekleştirildi.Türkiye genelinde 65 uluslararası öğrenci derneği ve 25 irtibatı bulunan ve her yıl yüzlerce misafir öğrenciyi Uluslararası Öğrenciler Eğitim ve Kardeşlik Kampı vesilesi ile bir araya getiren UDEF, kendisine bağlı 52 dernekte eğitim gören, 455 uluslararası öğrencinin katılımı ile 5.Uluslararası Öğrenciler Eğitim ve Kardeşlik Kampını Antalya'da gerçekleştirdi.Misafir uluslararası öğrencilerin Antalya'da bir araya geldiği programa Erzurum'un da dahil olduğu Türkiye'nin 45 farklı şehrinden katılım sağlandı.27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci kademe, ortaöğretim ve hanımlar kampına toplamda 293 uluslararası öğrenci katıldı.2 Şubat - 6 Şubat tarihleri arasında ikinci kademe, üçüncü kademe ve akademi kademesine ise (yüksek lisans ve doktora kadamesi), 162 misafir öğrenci katıldı.Kamp boyunca 30 farklı eğitmen tarafından toplamda 34 sunumun gerçekleştirildiği program ayrıca çok çeşitli sosyal aktivitelere de sahne oldu. On bir gün boyunca 48 farklı ülkeden gelerek Türkiye'nin 45 farklı şehrinde eğitim gören toplamda 455 misafir öğrenci; Halk Oyunları, Survivor, Paintball, İp Parkuru, Okçuluk, Matrak, Müzik, Antalya ve İstanbul şehir gezileri, Geleneksel El Sanatları, Masa Tenisi ve Sokak Oyunları gibi pek çok sosyal aktivite gerçekleştirdi.Antalya'da düzenlenen kampa Erzurum'dan yirmi uluslararası öğrenci katıldı. Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesinde okuyan uluslararası öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen kamp renkli görüntülere sahne oldu. Ülkemizde okuyan öğrencilerin kaynaşmasını ve birbirlerini yakından tanımaları için bir fırsat olduğunu kaydeden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Ertan Halit Aksakal sözlerine şöyle devam etti; "Her yıl düzenlenen eğitim kampına bu yıl 20 uluslararası öğrenci gönderdik. Amacımız öğrencilerimizin her konuda donanım sahibi olmaları, ümmet coğrafyasını yakından tanımaları, problemlere çözüm önerileri getirebilmeleri, birbirlerini tanıyıp daha çok sevmelerini sağlamak. Bu amaçla Antalya kampı öncesi şehrimizde 5 günlük kamp düzenledik. Alanında uzman kişileri davet ederek öğrenci arkadaşlarımızın istifade etmelerini gaye edindik. Erzurum kampımızın devamı olarak öğrencilerimiz Antalya'ya giderek kampın ikinci etabına katıldılar.Verimli geçtiğini düşündüğümüz kampa katkılarından dolayı başta UDEF ve gönüllülerimize teşekkür ederiz."Kampın sonunda mutlulukları yüzlerinden okunan uluslararası öğrenciler, organizasyon vesilesi ile farklı coğrafyalardan bir çok arkadaş edindiklerini dile getirerek bu kampın kendilerine sunduğu kardeşlik ortamından çok memnun olduklarını belirtip UDEF'e ve Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğine teşekkür ettiler. - ERZURUM