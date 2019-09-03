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5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Süleymanpaşa Yelken Kupası, 4 Eylül'de başlıyor.

03.09.2019 17:12 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası başlıyor

4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuva, Süleymanpaşa'nın tanıtımının daha iyi yapılabilmesi ve kentin marka değerinin arttırılması için bu yıldan itibaren Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası (International Süleymanpaşa Optimist Cup) adıyla anılacak.

9 ÜLKEDEN 186 SPORCU YARIŞACAK

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası'na bu yıl 9 ülkeden 32 spor kulübü ile 186 sporcu katılacak. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular madalya için yarışacak.

Yarışlar 04 Eylül Çarşamba saat 18.00'da yapılacak olan Açılış Töreni ile başlayacak ve planlanan 12 yarışın ardından 08 Eylül Pazar saat 18.00'da başarılı sporcuların ödüllendirilmesi ile son bulacak.


Süleymanpaşa, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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