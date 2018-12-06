5. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası İstanbul'da Yapıldı!

5. ULUSLARARASI YOGA KOREOGRAFİ TURNUVASI İSTANBUL'DA YAPILDI!

Akrobatik koreografileriyle izleyen Yoga severleri büyüleyen üçlüden Merve Tanrıverdi'nin bu, Yoga dalında ikinci şampiyonluğu. ABD'de uzun yıllar Yoga yapan Selva Arı'nın da şampiyonalarda pek çok birinciliği var. Gümüş madalyayı Nurbahar Tüzüner ve Sevgi Canönde'nin kazandığı yarışmada, Pelin Duman – Saim Haholu - Birgül Yıldırım - Mahide Sondikme dörtlüsü bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD, Avrupa, Türkiye, Rusya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerden gelen sporcuların da katıldığı Turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle Asana olarak adlandırılan Yoga duruşlarını dansla harmanlayarak sundu. Yarışmanefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Kadın ve erkek yarışmacıların beraber katıldığı Turnuva'da yaş sınırı yoktu, 6 yaşındaki Melek Milsu Coşkun en genç Yoga sporcusu olarak yaptığı gösteri ile büyük ilgi gördü.Esneklik, güç, dayanıklılık gerektiren zarif Yoga duruşları (Asana), müzik ve dans figürleri eşliğinde tam bir konsantrasyonla sunuldu.

Şampiyonanın ev sahipliğini yapan, dünyada Yoga Şampiyonalarının düzenlenmesine önderlik eden Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf ise "Yoga evrensel bir spordur, tüm sporların temelinde Yoga teknikleri vardır. Bu sporun tanıtımı ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. Yoga aynı zamanda sağlık için büyük bir destektir.

Yoga bir inanç sistemi, bir kültür değildir. Orijinal Yoga Sistemi'ni olimpik bir spor olarak dünyaya takdim etmek istiyoruz, bunun üzerinde senelerdir çalışıyoruz. En son bu yazİsviçre Lozan'da Olimpik Komite ile görüştük. Nihayet Uluslararası Olimpik Komite Yogayı bir spor olarak kabul etti. Aynı zamandaTürkiye'de kurduğumuzUluslararası Yoga Federasyonu'nu (UYF) dünyada Yoga sporunun temsilcisi olarak kabul ettiler. Bu şu anlama geliyor: Üç kıtada, en az 40 ülkede, Yoga Federasyonları kurulacak ve yarışmalar organize edeceğiz. Artık dünya çapında uluslararası yarışmalar, şampiyonalar organize ediyoruz. Yoganın evrensel spor olduğunu gösteriyoruz.

Şampiyonayı düzenleyen UYF yetkilileri, sporun belirli bir disiplin dahilinde yapıldığı zaman başarıya ulaştırdığını, Yoganın da belirli bir disiplinle yapıldığında beden, zihin, ruh bütünlüğü sağladığını, insandaki doğal disiplini ortaya çıkardığını aktardılar.