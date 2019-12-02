Haberler » kultur-sanat » '5. Uluslararası Yunusemre Günleri' başlıyor - Haber

"5. Uluslararası Yunusemre Günleri" başlıyor

Yunusemre Belediyesinin, Türk İslam düşünürü ve şairi Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl beşincisini düzenlediği "Uluslararası Yunus Emre Günleri" 11-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

02.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:44
Belediyesinin, Türk İslam düşünürü ve şairi Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl beşincisini düzenlediği "Uluslararası Yunus Emre Günleri" 11-18 'ta gerçekleştirilecek.
Yunusemre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Gel gör beni aşk neyledi" olan etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yabancı öğrencilerin tanıtım standının açılışı ile başlayacak. Aynı gün Türk İslam Sanatları Sergisi'nin açılışı da yapılacak.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansının da yer aldığı programın finali, 18 Aralık'ta Şeb-i Aruz Programı ile sona erecek.

Yunusemre, Aralık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:44 "5. Uluslararası Yunusemre Günleri" başlıyor - Haber
16:50 "Payitaht Abdülhamid" dizisinin 100. bölümü kutlandı - Haber
16:38 5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti - Haber
16:12 Boyabat'ta şiir dinletisi - Haber
15:36 Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü - Haber
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:29:21