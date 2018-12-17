5 Vakit Namaz Çıkışıyla Gündeme Gelen Fatih Erkoç Kimdir?

11 yıl Norveç deneyiminden sonra Türkiye'de Caz müzik adına çalışmalar yapan Fatih Erkoç, geçtiğimiz günlerde Lenfoma kanseri ile savaşmıştı. Geçirdiği zor günleri Sabah gazetesine verdiği röportajda anlatan Fatih Erkoç samimi açıklamalarda bulundu.

"5 VAKİT NAMAZ KILAMIYORUM"

"Ölümden korkuyor musunuz" sorusuna "Koktum tabi. Asıl korkum öbür tarafa gittikten sonra ne olacağıydı. Allah'ın istediklerini tam olarak yerine getiremiyorum. Keşke yapabilseydim ama beş vakit namaz kılamıyorum. Aslında çok inançlıyım, 'Allah beni yapamadıklarımdan dolayı affeder mi?' diye düşünüyordum ama ya affetmezse diye de korkuyordum. Hala var o korku tabi." şeklinde cevap verdi. Gündem açıklamaları sonrası gözler Fatih Erkoç'a çevrildi. Peki Fatih Erkoç kimdir?

FATİH ERKOÇ KİMDİR?

7 Nisan 1957 yılında dünyaya gelen Fatih Erkoç, Türk Sanat Müziğine düşkün müzisyen bir aileden gelmektedir. Henüz üç yaşındayken, babasının hediye ettiği keman ile müziğe başladı. Ailesinin Türk Sanat Müziği'ne olan birikimine ek olarak İstanbul Belediye Konservatuar 'ında batı müziğine başlayan sanatçı, konservatuarda klasik gitar, trombon ve kontrbas ile ilgilendi. Genelde caz türü müzik yapan sanatçı Sonraları piyano, saksafon, trompet, ud ve flütle de çalıştı.

EUROVİSİON ELEMELERİNE KATILDI

1971 yılında İstanbul Gelişim orkestrası ile Nihayet adlı albümünü çıkaran ünlü sanatçı 1975'te Norveç'e gitti. 11 yıl sonra ülkesine dönen Erkoç, 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A dostlar' ve 'Sen Ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazanan Fatih Erkoç ilk bireysel albümü, 1988 yılında"Yol Verin A Dostlar" adıyla çıkardı.

1987 yılında, sözü ve müziği kendisine ait olan "Dünya Barışı İçin" adlı parçanın yanı sıra; Harun Kolçak, Rüya Ersavcı ve Arzu Ece'yle birlikte seslendirdiği, sözü ve müziği Selçuk Başar'a ait "Keloğlan" adlı parçayla ilk defa Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.

TÜRKİYE'YE TEMSİL ETTİ

80'li yılların sonlarına doğru TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası bünyesinde solistlik yapmaya ve trombon çalmaya başlayan Erkoç, Amerika, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Hollanda gibi ülkelerde düzenlenen birçok önemli caz festivaline katılarak Türkiye'yi temsil etti. 1992 yılında piyasaya dönüş yapan Fatih Erkoç, 1992 yılında "Ellerim Bomboş" albümüyle ismini daha da duyurdu. 1994 yılında "Sana Deliyim" , 1996 yılında "Kardelen" adlı albümleriyle çıkışlarına devam etti.

KENDİ ŞİRKETİ MEFA'YI KURDU

TRT'de "Fatih Erkoç'la Yankılar" adlı programı sunan ünlü sanatçı, 2005 yılında kendi sahip olduğu şirketi MEFA'dan Beklenen adlı albümünü çıkardı. 2007 yılında ilk albümünden itibaren beğenilen tüm şarkılarını bir araya getirdiği "Kör Randevu – Collection' adlı albümle büyük ses getirdi.

Her ay İstanbul Cazz Center"da sevenleri ile buluşan sanatçı, yarım bıraktığı İstanbul Üniversitesi'ni tamamladı.

LENFOMA KANSERİ NEDİR?

Bağışıklılık sisteminin bir parçası olan ve vücudumuzun her yerinde bulunan koruyucu lenf sisteminde gerçekleşenLenf kanseri bağışıklılık sisteminin parçalarından lenfatik sistemdeki lenf dokusunun kötü huylu tümörlerine genel olarak verilen isimdir. Bu kanser türü ya hücrelerin hızla aşırı hızla oluşmaları ya da lenfositlere (bir tür beyaz kan hücresi) göre daha uzun yaşamaları ile meydana gelir.