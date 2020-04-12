Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

5 yaşındaki Asya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı...

Kırıkkale'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

12.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:12
5 yaşındaki Asya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:

Kırıkkale 'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.


Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Toplumun her kesimi tarafından yardımların yapıldığı kampanyaya 5 yaşındaki Asya Şimşek de katıldı. Anaokulu öğrencisi Asya, kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı kampanyaya bağışladı.


"Sen maaşını, ben kumbaramı bağışlıyorum"


Çektiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen minik Asya, "Cumhurbaşkanım sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı. Minik Asya, kumbarasından çıkardığı paralarla "evde kal" yazarak büyüklerine de çağrıda bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale, Asya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Haberler
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››5 yaşındaki Asya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:12: Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 11:12: Lise öğrencileri solucanları fındık ve zeytin atığıyla besleyerek organik gübre üretti - Haber 11:12: Kovid-19 nedeniyle Tekirdağ'daki limanda yükleme ve boşaltma temassız yapılıyor - Haber 11:11: TAKSİM MEYDANI'NDAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 11:10: Koronavirüs ile mücadele edenlerin yakınlarından "antikor bağışı" çağrısı - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler