25 Mart 2019, 09:51
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5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Adana'da müstakil bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde müstakil evde meydana geldi. Evdeki yoğun dumanı fark eden anne Duygu Meme, kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alarak dışarı çıktı.

OĞLUNU KURTARMAK İÇİN EVE GİRDİ AMA...

Komşularından yardım isteyen ve sonrasında oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun dumandan etkilenerek oğlunu kurtarmayı başaramadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürürken, küçük Bilal'in yanmış cesedine ulaştı. Bilal'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (6)
OĞUZHAN KARAKUZU: Rabbim sabır versin
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YETERR: çok acı Rabbim sabırlar versin :(
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NURHAN: ALLAH RAHMET EYLESİN ÇOK ZOR ÇOK ACI MEVLAM KİMSEYİ SINAMASIN
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EREN: Allah rahmet eylesin sabır ve başsağlığı diliyorum .
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AYDIN: rabim kimseye evlat acısını vermesin
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