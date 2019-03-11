5 Yaşındaki Çağatay'ın 'Adaylık' Açıklaması Beğeni Topladı

Kaynak: DHA

ARDAHAN'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.Otağlı köyünde Çağatay Amanak, cep telefonu ile kaydedilen videoda sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp ceket giyinen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklaması izleyenleri gülümsetti. 'Aday mısın?' sorusuna, "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diye yanıt veren küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çektireceğini söyledi.- Ardahan