14 Mart 2019, 22:06
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5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı

5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtar adayı olmak istediğini söylediği anların videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

5 yaşındaki çocuğun muhtar adayı olmak istediğini söylediği videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"BEN MUHTAR OLACAĞIM"

5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın videosu sosyal medyayı salladı. Küçük Çağatay muhtar olmak istediğini söyleyerek, "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim Sude, Eren, Eren'in abileri." ifadelerini kullandı.

"OYUM SANA ÇAĞATAY"

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok tatlı bir çocuk eminim muhtar olsa daha güzel yönetir bazı insanlardan." yorumunu yaptı.Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok tatlı ben ikna oldum. Oyum sana Çağatay." ifadelerini kullandı.

Magazin, Güncel


YORUMLAR (10)
UZAYA ÇIKIYORUZ UZAYA DERKEN KALDIK YAYA: Seçimler ülkesi kimi neyi seçtiğini bilmeyen seçmen kitlesine sandalyeyi koyup seçtirirler.
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..: kemalden iyi olur bence hiç degilse 23 nisanda 1 saatligine başkanda olur ee sorun verin oyu gitsin
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BAKAN MAHMUT: HİÇ HEVESLENME EVLAT HARAM PARA YEMEK SANA YAKIŞMAZ
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DOMUZ AVCİSİ: Yürü lan kücük saklaban
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AHMET: En büyük sorun kurdun kuzuyu yemesi değil kuzunun kurda aşık olması derler
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