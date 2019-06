5 yaşındaki çocuğa 2 seanslı böbrek taşı operasyonu

DUYGU YENER - Böbreğini dolduran çok sayıdaki taş nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 5 yaşındaki Hazel Terzioğlu, bir yıl arayla geçirdiği iki zorlu operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Zonguldak 'ta yaşayan Tülay ve Serdar Terzioğlu çiftinin 5 yaşındaki kızları Hazel, böbreğindeki taşlardan, kapalı uygulama olarak bilinen "perkütan" yöntemi sayesinde kurtuldu. Anne Tülay Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazel'in idrarında kan fark ettikten sonra bulundukları yerdeki sağlık kuruluşuna başvurduklarını söyledi.Eşinin de böbrek taşı öyküsü bulunduğunu ifade eden Terzioğlu, "Yapılan tetkiklerde Hazel'in sol böbreğinde de taş tespit edildi. Oldukça büyük taşlardı. Zonguldak'taki merkezde ameliyat için yeterli koşullar olmadığı için bizi dış merkeze sevk ettiler. Ankara 'ya geldik. İlk ameliyatımızı geçen yıl olduk. Yaşı küçük olduğu için böbrekte kalan diğer taşlar da bu yıl ikinci bir operasyonla alındı. Ağrısı olmuyordu ama iştahsızlığı ve mide bulantısı biraz oluyordu. Yaşına göre taşların çok iri oldunu söylediler. Şaşırdık ve üzüldük ama tedavisi olan bir durum olduğu için içimiz çok rahattı." diye konuştu.Sağlığının çok iyi olduğunu dile getiren Hazel ise bir an önce okuluna ve arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi."Böbreğin her odasından ayrı taş çıktı"Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Faruk Bozkurt, küçük yaşta da görülebilen böbrek taşlarının oluşumundaki en önemli nedenlerden birisinin genetik faktörler, geçirilmiş enfeksiyonlar ya da ameliyatlar olduğunu bildirdi.Böbrek taşı operasyonu yaptıkları Hazel'de geçirdiği enfeksiyon sonrası oluşan taşın söz konusu olduğunu anlatan Bozkurt, "Sadece böbreğin bir bölümünde değil ana idrar kanalı ve küçük odacıkların hepsinde birbirinden bağımsız çok sayıda taş vardı. Geçen yıl bize başvurduğunda hastamız 4 yaşındaydı. İlk operasyonda sadece ana kanalındaki taşı aldık, böbreğe zarar vermemek için küçük odacıklardaki taşı bıraktık. Ailemizle sürekli irtibat halindeydik, ikinci müdahaleyi de bu yıl küçük taşlar için yaptık." dedi."Bekleseydik kocaman bir taş oluşacaktı"Doç. Dr. Bozkurt, hastanın sırtından yarım santimetrelik bir delik açarak böbrek taşlarını aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:"İdrar kanalından girerek de yapabilirdik ancak Hazel'in taşları çok fazla olduğu için idrar kanalından değil vücudundan 'perkütan' dediğimiz yöntemle aldık. Hazel'in yaşının ve böbreğinin küçük olması nedeniyle ilk seferde bütün taşlarını alamadık. İki seanslı yaptık. Böbrek biraz daha büyük olduğu zaman daha kolay yapılabiliyor. Çok küçük organlarla uğraşmak çok zordur. Sayısını söylemek çok mümkün değil belki 15-20 taş çıkarmışızdır. Böbreğin her odasında taşları vardı. Biraz daha beklesek bunlar birbiriyle birleşerek kocaman bir taş oluşturabileceklerdi." diye konuştu.Çok küçük yaşlarda genellikle genetik problemler sebebiyle taş oluştuğuna dikkati çeken Bozkurt, "Bu kişilerin genellikle anne ve babalarında bu tarz problemler olabiliyor. Ailesinin de fark etmediği bir enfeksiyon geçirmiş onun üzerine kristaller birikerek bir kar topu etkisiyle böbreğin her tarafında taşlar oluşmuş. Hazel için enfeksiyon diyebiliriz." ifadelerini kullandı.