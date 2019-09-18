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5 yaşındaki çocuğa üvey babadan cinsel istismar iddiası

İZMİT'te, 5 yaşındaki kız çocuğu, ziyaretine gelen babaannesine, üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

18.09.2019 14:365 yaşındaki çocuğa üvey babadan cinsel istismar iddiası
İZMİT'te, 5 yaşındaki kız çocuğu, ziyaretine gelen babaannesine, üvey babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Anne, kızının yalan söylediğini ileri sürerken, polis, üvey babayı arıyor.
İddiaya göre 5 yaşındaki G.A. önceki gün kendilerini ziyarete gelen babaannesi S.A.'ya, üvey babası U.Ö.G.'nin (29) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Torunun söyledikleri karşısında şoka giren babaanne hemen polise gidip, şikayetçi oldu.
Küçük kızın pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı.  İfadesine başvurulan anne C.G.(27) ise kızının zaman zaman yalan söylediğini öne sürerek, ikinci eşi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, üvey baba U.Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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