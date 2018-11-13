5 Yaşındaki Çocuk, Hiç Durmadan 4 Bin 105 Şınav Çekti, Rekoru Geçersiz Sayıldı

Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, babası tarafından sporcu olarak eğitilen bir çocuk. Minik sporcu geçtiğimiz günlerde babası ile bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Rahim'in babası tabela ve kamerayı hazırladıktan sonra 5 yaşındaki Rahim rekor denemesine başladı. Rahim tam 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden şınav çekti. Babası da oğlunu kamerayla görüntüledi.

REKORU GEÇERSİZ SAYILDI

Baba rekorun resmileşmesi için Rusya Kültür ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. Baba oğul bakanlıktan gelen haber ile hayal kırıklığına uğradı. Rahim Kuraev'in kırdığı rekor geçersiz sayıldı. Çünkü bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve bu başvurudan sonra rekor denemesinin kendi ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Rahim ve babası bakanlığa yeni bir müracaat gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Rahim Kuraev rekorunu resmileştirmek için bu hafta sonu yeni bir deneme gerçekleştirecek.