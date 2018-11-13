13 Kasım 2018, 10:19
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5 Yaşındaki Çocuk, Hiç Durmadan 4 Bin 105 Şınav Çekti, Rekoru Geçersiz Sayıldı

Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Minik sporcunun rekoru, resmi denetçi olmadığı için geçersiz sayıldı.

Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, babası tarafından sporcu olarak eğitilen bir çocuk. Minik sporcu geçtiğimiz günlerde babası ile bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Rahim'in babası tabela ve kamerayı hazırladıktan sonra 5 yaşındaki Rahim rekor denemesine başladı. Rahim tam 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden şınav çekti. Babası da oğlunu kamerayla görüntüledi.

REKORU GEÇERSİZ SAYILDI

Baba rekorun resmileşmesi için Rusya Kültür ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. Baba oğul bakanlıktan gelen haber ile hayal kırıklığına uğradı. Rahim Kuraev'in kırdığı rekor geçersiz sayıldı. Çünkü bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve bu başvurudan sonra rekor denemesinin kendi ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Rahim ve babası bakanlığa yeni bir müracaat gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Rahim Kuraev rekorunu resmileştirmek için bu hafta sonu yeni bir deneme gerçekleştirecek.

13 Kasım 2018 Salı 10:19



YORUMLAR (41)
FIRTINALI HAYAT : BENİM OĞLAN 15 YAŞINDA DAHA AYAKKABININ BAĞINI BAĞLAYAMAZ ELİN OĞLU REKOR KIRAR
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SOZ: Bir kere çocugun 5 yaşında olduğu ne malum. Kemik testi isterler muhtemelen.
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TÜRK VATANDAŞI: Bizdede genelde erkekler bir birine kas göstermeye gidiyor lar sonra tanışıp gizli saklı yatıyor lar bir birilerinle
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ADINIZI YAZIN: BENCE BU YAŞTA SPOR YAPMASI SAKINCALI GELİŞMİNİ KISITLAR FRANSA BİR BABA ÇOCUGUNU BUNU GİBİ SPOR YAPTIRDIGI İÇİN BABA YARGILANDI ÇOCUK ÖLDÜ ÇOCUK GELİŞMEZ
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ŞAKİR: bizim gençler pepe izlemeye devam etsin :))
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