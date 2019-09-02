5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç.'nin 5 yaşındaki oğlu T. babasının ardından 'Baba, baba, babam nerede' diye bağırarak adliyeye koştuğunu görenler duygu dolu anlar yaşamıştı. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen T'nin babası V.Ç., adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 170 adet uyuşturucu hap ile 20 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. V.Ç. isimli zanlı yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı.Narkotim ekiplerince devam eden operasyonda S.K. isimli suç makinesi de yakalandı. 'Hırsızlık', 'mala zarar verme', 'resmi belgede sahtecilik', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'tutuklunun kaçması' suçlarından aranması bulunduğu öğrenilen ve hakkında yakalama emri de bulunduğu öğrenilen S.K. da yakalanarak gözaltına alındı.Bu sırada V.Ç'nin oğlu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki T. isimli çocuk da sabah adliyeye sevk sırasında 'Baba, baba, babam nerede' diye bağırdı. Babasının ardından 'baba' diye bağırarak adliyeye koşan küçük çocuğu görenler duygu dolu anlar yaşadı. Küçük çocuk babasına sarılabilmek için koşarak babasının peşinden içeriye girdi.Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen V.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA