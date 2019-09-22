Haberler » Güncel » Haber

5 yaşındaki çocuk evde baygın halde bulduğu annesi için komşulardan yardım istedi

ŞİŞLİ'de annesini baygın halde gören çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi.

22.09.2019 12:275 yaşındaki çocuk evde baygın halde bulduğu annesi için komşulardan yardım istedi
ŞİŞLİ'de annesini baygın halde gören çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konuluşunu  polisin kucağında izledi.
Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'taki evinde 5 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki genç kadın, sabah saatlerinde baygın halde bulundu. Edinilen bilgiye göre annesini baygın halde yerde gören küçük çocuk, çığlık atarak evden çıktı. Karşı komşusunun kapısına vuran küçük çocuk, annesinin durumunu komşulara söyleyerek yardım istedi. Evin içerisine giren ve kadını baygın halde yerde yatar vaziyette gören bina sakinleri hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk annesinin ambulansa konuluşunu  polisin kucağında izlerken, çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Daha sonra polis ekipleri daha sonra çocuğu komşuya emanet etti. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kadının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Sabah, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:51 Gustavo, Yanal'ın yüzünü güldürdü
12:50 Başkan Yıldız, vatandaşlarla birlikte Haliç'te kulaç attı
12:50 Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor
12:50 Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor
12:50 Rize neslican tay son yolculuğuna uğurlandı-2
12:50 Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Klasik Türk İslam Sanatları' sergisi
12:50 Mersin'de Alzheimer hastaları için konser