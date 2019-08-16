Haberler» 3. Sayfa» Haber

5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16.08.2019 16:57 5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu
Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan 5 yaşındaki Kutada Eymen Saut'un nefes borusuna lokması kaçtı. Durumu fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, küçük çocuğu solunumu durmuş bir şekilde ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahaleler rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saut'un cansız bedeni, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından babası Eymen Suut Rahim ve yakınları tarafından alındı. 5 yaşındaki Saut'un cenazesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:59   Bir hafta sonra oğlunu evlendirecekti
16:59   Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı.
16:57   5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu
16:50   Bartın'da bayram bilançosu belli oldu
16:49   Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
16:49   Siverek'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
16:45   Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü