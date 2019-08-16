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5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu Elazığ'da Irak uyruklu 5 yaşındaki Saut, yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle...

16.08.2019 17:46
5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu
Elazığ'da Irak uyruklu 5 yaşındaki Saut, yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan 5 yaşındaki Kutada Eymen Saut'un nefes borusuna lokması kaçtı. Durumu fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, küçük çocuğu solunumu durmuş bir şekilde ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saut'un cansız bedeni, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından babası Eymen Suut Rahim ve yakınları tarafından alındı. 5 yaşındaki Saut'un cenazesi Asri Mezarlığın'da defin edildi.

5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

Elazığ, Irak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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