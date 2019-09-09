Haberler» 3. Sayfa» Haber

5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı

Denizli'de annesinin sabah erken saatlerde okuluna bıraktığı 5 yaşındaki ana sınıf öğrencisi okulda kayboldu.

09.09.2019 12:18 5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı
Denizli'de annesinin sabah erken saatlerde okuluna bıraktığı 5 yaşındaki ana sınıf öğrencisi okulda kayboldu. Mahalleli ve velilerin çocuğu bulmak için seferber olduğu minik çocuk başka bir sınıftan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. Adike K., ana sınıfına yeni başlayan İbrahim K. isimli 5 yaşındaki oğlunu okula getirdi. Ancak bir süre sonra sınıf öğretmeni, listede belirtilen çocuğun sınıfta olmadığını okul idaresine bildirdi. İddiaya göre, okul yöneticileri, bunun üzerine anneyi arayarak çocuğunun okulda olmadığını söyledi. Apar topar okula gelen anne, okul idaresinden ve velilerden çocuğunun bulunması için yardım istedi. Olayı duyan mahalleli de çocuğun bulunması için seferber oldu. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yaklaşık 2 saatin sonunda aranan küçük çocuk okulun içinde başka bir sınıfta bulundu. Küçük çocuğun kendi sınıfı yerine başka bir sınıfa girdiği öğrenildi. Çocuğun bulunmasının ardından anne Adike K. ve eşi rahat bir nefes aldı. Çocuğunu kucağına alan anne, oğluna uzun süre sarılıp okuldan çıktı. - DENİZLİ

Denizli, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:41   D-650 karayolunda tır devrildi, trafik ulaşıma kapandı
13:36   Kadıköy'de yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin adliyeye sevk edildi
13:35   Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
13:33   İki mühendisin araştırma merakı kâbusa döndü
13:31   Bolu'da eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması
13:20   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
13:18   Halit Ayar'ı öldüren zanlılar güvenlik kamerasında