18 Aralık 2018, 13:49
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5 Yaşındaki Ebrar Demirbilek'ten Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir'e Büyük Ders

Papağana işkence ettiği görüntüleriyle tepki toplayan ve gözaltına alınan MasterChef Murat Özdemir'e bir tepkide katıldığı çocuk programında adını duyuran 5 yaşındaki Ebrar Demirbilek'ten geldi. Demirbilek, "Hayvanların küçücük kalbi var onları sevelim." dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi' çocuk yarışmasıyla adını duyuran 5 yaşındaki Ebrar Demirbilek, papağana işkence uygulayan Murat Özdemir'e yaşından büyük ettiği laflarla adeta ders verdi.

"ÇOCUKLARINIZI NASIL SEVİYORSANIZ ONLARI DA SEVİN"

Ebrar Demirbilek, papağana işkence uyguladıktan sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Murat Özdemir'e şu sözlerle sitem etti: "Sevgili abilerim ve ablalarım size bir şey söylemek istiyorum. Kediler, köpekler ve kuşlar onlar bizim çok önemli. Siz nasıl çocuklarınızı seviyorsanız onları da sevmelisiniz.

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"HAYVANLARIN KÜÇÜCÜK KALBİ VE ONLARI SEVMELİSİNİZ"

Hayvanların küçücük kalbi var o yüzden de onları sevmelisiniz. Onları sevmezseniz yanınıza almazsanız onlar ölüp giderler ve hayvan kalmaz. O yüzden onları sevmemiz gerek."

OYUNCAĞINA SARILDIĞI ANLAR DUYGULANDIRDI

Minik Ebrar'ın videonun sonunda oyuncak köpeğine sarıldığı anlar ise herkesi duygulandırdı.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı. Dün gece Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Murat Özdemir'in, Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Özdemir, ifadesinde "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum." dedi.

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YORUMLAR (21)
DÜRBÜNLÜ: Çocuklar masumdur günahsızdır,,onları reklam aracı olarak kullanılmasına karşı çıkalım.
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RÜYA: Bu kız çok sevimli akıllı maşallah
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ÇOCUK ADAM: AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIR SÖZÜNÜ DOĞRULAMIŞ
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ÇOK TATLISIN ÇOCUK, ÇOCUK KAL EMİ: Çok tatlısın çocuk, çocuk kal emi
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KUCUK ÇOCUĞU YİNE HABER YAPMIŞSIN: Bütün çocuklar aynı şeyi düşünüyor ama keşke o görüntüleri izlemeseydi.Ben kızıma izletmiyorum
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