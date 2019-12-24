5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi

İstek Vakfı'nda 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ileri sürdü.

VAKIFTAN AÇIKLAMA GELDİ

Avukatın bu iddiasına yönelik İstek Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf, yaşandığı iddia edilen bu olayla ilgili kendilerinin hedef alındığını, haklarında karalama kampanyası başlatıldığını dile getirdi.

Vakıf, haklarındaki delil karartma, kamera görüntülerini örtbas etme iddialarını yalanladı. Vakıf, "Kurum olarak, hukukun üstünlüğüne saygımız doğrultusunda mahkeme sürecinin en sağlıklı şekilde devam etmesi ve adaletin yerini bulması için tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Vakfın yaptığı açıklama şu şekilde devam etti:

23 Aralık 2019 akşam saatleri itibarı ile kurumumuz hakkında sosyal medya üzerinden gerçek dışı suçlamalar yapıldığını üzüntüyle izlemekteyiz. İSTEK Okulları olarak en hassas değerlerimizi hedef alan bu karalama kampanyasına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Şikâyetçi aile 06.12.2017 tarihinde, çocuklarının yüzme derslerine girmek istememesi ve buna bağlı bazı şikâyetlerini konu alan şikâyet dilekçesini, Anaokulu Müdürlüğümüze teslim etmiş ve 07.12.2017 tarihinde Lise ve Kampüs Müdürü ile yüz yüze görüşerek, geriye dönük tüm kamera görüntülerinin kendilerine teslimini sözlü olarak talep etmişlerdir. Kişisel verilerin korunması Kanunu gereği ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek nitelikte bir talep olması sebebiyle kamera görüntülerinin ancak resmi makamlara teslim edilebileceği, kendilerine bildirilmiştir. Bu aşamada ailenin şikâyetine konu dilekçe işleme alınmış ve gerekli inceleme ve soruşturma Anaokulu Müdürlüğünce başlatılmıştır.

12.12.2017 tarihinde okula gelen kolluk kuvvetlerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine geriye dönük olarak tüm kayıtlı kamera görüntüleri teslim edilmiştir ve hiçbir kayıt silinmemiştir. Aynı gün olayın Genel Müdürlüğe intikaline binaen derhal soruşturma başlatılmış ve olaya karıştığı iddia edilen öğretmen suçu sabit olmamasına rağmen soruşturmanın selameti açısından tedbiren görevinden uzaklaştırılarak iş akdi sonlandırılmıştır. 12.12.2017 tarihinde şikâyetçi aile tarafından Cumhuriyet Savcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı ve BİMER aracılığı ile ilgili diğer Bakanlık ve idarelere de suç duyurusunda bulunulmuştur. BİMER aracılığı ile yapılan şikâyete istinaden gerek Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerine, gerekse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine gerekli tüm bilgi ve belgeler aktarılmıştır. Ayrıca, aile tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusuna istinaden kurumumuzdan talep edilen tüm kamera görüntüleri ve bu görüntülerin depolandığı cihazlar, ilgili makamlara teslim edilmiştir.

Kurumumuz tarafından adli ve idari makamların baskı altına alındığına yönelik asılsız iddialara ilişkin yapılan şikayetler adli makamlarca da incelenmiştir ve bu hususla ilgili aleyhimize veya kurum çalışanlarına karşı herhangi bir adli ve idari soruşturma ve kovuşturma da bulunmamaktadır.

Mevcut durumda yapılan bu paylaşımlar ile bilinçli olarak bağımsız yargının etki altına alınmaya çalışıldığı açık şekilde ortada olup kurumumuz aleyhi benzer asılsız ve hakaret içeren açıklamalara yönelik her türlü hukuki yola gidilecektir.

Gelinen aşamada kurumumuz, soruşturmanın selameti açısından gerek Savcılık makamının gerekse idari makamların her türlü talep ve denetimlerine en üst seviyede destek vermiş ve vermeye devam etmektedir. İddia olunduğu gibi açılan soruşturmanın örtbas edilmesine çalışılması veya delillerin karartılması kesinlikle söz konusu değildir.

Kurum olarak, hukukun üstünlüğüne saygımız doğrultusunda mahkeme sürecinin en sağlıklı şekilde devam etmesi ve adaletin yerini bulması için tüm desteği vermeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTEK OKULLARI