5 yaşındaki miniklerin 80'ler korosu

Kaynak: İHA

Döşemealtı Belediyesi'nin örnek projeleri arasında gösterilen Ekolojik Kreş'te yıl sonu gösterisi Yeşilpark Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2017-18 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreninde kreşin minikleri yaptığı şov ve gösterilerle bütün hünerlerini sergiledi.Türkiye'nin bu alandaki sayılı projelerinden biri olan Ekolojik Kreş'te mezuniyet coşkusu yaşandı. 2018-19 eğitim öğretim yılı miniklerin hazırladığı gösterilerle sona erdi. Yeşilpark Kültür Merkezindeki programa Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcıları Bahtiyar Sidel ve Mehmet Duman, bürokratlar, kreş eğitmenleri ile veliler katıldı. Kreşin miniklerini kutlayan Başkan Turgay Genç, Döşemealtı'nın Antalya'nın geleceğinin kurgulandığı bir bölge olduğunu söyledi. İlçede hayata geçirilen projelerin kentin geleceğine yönelik hazırlandığını ifade eden Genç, "Miniklerimiz çok mutlu. Onlarla vakit geçirmek, duygularına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Ekolojik Kreşimize yoğun talep var. Önümüzdeki süreçte Ekolojik Kreşlerimizin sayısını arttırmaya yönelik projelerimiz var" dedi."80'ler korosu izleyicilere nostalji yaşattı"Mezuniyet töreninde ilk olarak sahneye minik efeler çıktı. Zeybek oynayan minik efeler büyük alkış aldı. 5 yaş Çam sınıfının tiyatro gösterisinin ardından 4 yaş Zeytin ve Meşe sınıflarının bale ile hip-hop gösterisi büyük beğeni topladı. Atık Malzeme Orkestrası adı altında sahne alan Çınar sınıfının müziklerine ailelerde eşlik etti. 5 yaş Çam sınıfı da Roman havasıyla salonu hareketlendirdi. İstikal Marşının 10 kıtasını okuyan Mina Tekin ayakta alkışlandı. 5 yaş Çam ve Çınar Sınıfından oluşan 80'ler korosu, izleyicilere nostalji yaşattı. 4 yaş Defne sınıfı salon danslarının en zarifi kabul edilen valsi sahneledi. İnci Kara isimli öğrenci ise Bayrak şiiriyle velilere duygulu anlar yaşattı. Gösterilerin ardından Başkan Genç, kreş öğretmenlerine ve çalışanlarına çiçek takdim etti. Mezun olan öğrenciler de mezuniyet belgesini Başkan Genç'ten aldı. Velilerin ve davetlilerin de eşlik ettiği final gösterisinin ardından 5'nci sınıf öğrencileri, mezuniyetlerini kep fırlatarak kutladı. - ANTALYA