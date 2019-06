Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu pompalı tüfekle ateş ederek şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Develi, şehit İlhan Odabaşı'nın müşteki eşi Dilek Odabaşı, oğlu Ahmet Kaan Odabaşı ve olay gecesi şehit Odabaşı'nın yanında olan meslektaşı müşteki Şeref Kurt hazır bulundu.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Develi, avukatı değiştiği için savunma yapmak istemediğini belirterek süre talebinde bulundu.

Dilek Odabaşı ise "Her gün mezarlığa gidip ağlıyorum. 3 çocuğumu yetim bıraktı, 5 yaşındaki oğlum her gün 'babam nerede?' diye soruyor. Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Şehit eşi, duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıkarılan sanığa, "Ciğerim yanıyor, her gün ağlıyorum. Utanmadın mı?" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada hazır edilen sağlık görevlileri, duruşmanın ardından fenalık geçiren bir şehit yakınına müdahalede bulundu.

Sanık Develi, önceki celse verdiği savunmasında, D.E. ile gönül ilişkisi olduğunu, bu ilişkilerini öğrenen D.E'nin eşi A.E. tarafından tehdit edildiğini ve olay gecesi de polis memurlarını bu kişinin adamları zannettiğini öne sürmüştü.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat'ta kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün sonra şehit olmuştu.

