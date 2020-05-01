Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

5 yaşındaki Ömer, koronavirüsü yenerek taburcu oldu

5 yaşındaki Ömer, koronavirüsü yenerek taburcu olduSİVAS'ta koronavirüse yakalanarak bir haftadır tedavi gören baba Hasan Kıraç (37) ile oğlu Ömer (5) hastalığı yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

01.05.2020 01:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:35
5 yaşındaki Ömer, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
SİVAS'ta koronavirüse yakalanarak bir haftadır tedavi gören baba Hasan Kıraç (37) ile oğlu Ömer (5) hastalığı yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Sivas Valiliği'nde şoför olarak çalışan evli ve üç çocuk babası Hasan Kıraç ile oğlu Ömer Kıraç'ın bir hafta önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde 25 Nisan günü tedaviye alınan baba ve oğlu iyileşti. Yapılan son testlerinin negatif çıkmasıyla baba ile oğlu sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Taburcu olan baba-oğul 14 gün boyunca evde gözlem altında tutulacak. Baba ile oğlu için Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları tarafından da bir klip hazırlandı. Klipte 'Hayat bayram olsa' şarkısı eşliğinde baba ile oğlunun taburcu olduğu görüntülere yer verildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından, Şehrimizde tedavi gören en genç hastamız 5 yaşındaki Ömer de bugün taburcu oldu. Evinde gözlem altında tutulacak. Lütfen bana, çocuğuma bulaşmaz demeyin. Virüsün sizi, çocuğunuzu nerde ve nasıl yakalayacağı belli değil. Bu sebeple tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım sözlerini paylaştı. 5 yaşındaki Ömer, koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Numune Hastanesi, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya’da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil Haberler
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Haberler››Güncel››5 yaşındaki Ömer, koronavirüsü yenerek taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:44: Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 TL para cezası - Haber 02:42: Nijerya'da 113 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 02:24: Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar - Haber 02:17: Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu, teslim oldu - Haber 02:11: Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu, teslim oldu - Haber 00:54: ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm - Haber 00:43: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli - Haber 23:18: Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı - Magazin 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor