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5 yaşındaki Ömer yanarak hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

22.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:055 yaşındaki Ömer yanarak hayatını kaybetti
'nın ilçesinde kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay Huzur Mahallesinde meydana geldi. Bursa-Ankara yolu kenarında ikamet eden Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun, iddiaya göre kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladı. O sırada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı. Kömürlükten çıkamayan 5 yaşındaki Ömer'in yanarak hayatını kaybettiğı anlaşıldı. Olayı duyan ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni savcının yaptığı inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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