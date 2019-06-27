27.06.2019 11:14
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5 yaşındaki Yeter, düştüğü sulama kanalında boğuldu

5 yaşındaki Yeter, düştüğü sulama kanalında boğuldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Yeter Demir (5), boğularak yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Yeter Demir (5), boğularak yaşamını yitirdi.
Tarsus ilçesi Fahrettin Paşa Mahallesi'nde halı yıkamak için annesi ile birlikte evlerinin yakınındaki sulama kanalının kenarına giden Yeter Demir, aniden ortadan kayboldu. Annenin yardımına koşan vatandaşlar tarafından kanalda bulunup çıkarılan Yeter Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni, cenaze aracı ile Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin , Tarsus , Güncel

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