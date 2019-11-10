Haberler » Güncel » 5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı - Haber

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

Eskişehir'de Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

10.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:445 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı
'de Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 9.05'te sirenler ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün kendi sesinden okuduğu "10'uncu Yıl Nutku" tören alanında bulunan katılımcılara dinletilirken, anıtta bulunan bayraklar yarıya indirildi. Saat 9.05'te çalan sirenler sırasında saygı duruşunda asker selamı ile duran 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Aslan Kabukçuoğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri

, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 Ahlat'ta Atatürk'ü anma töreni
12:36 Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi
12:31 Mezitli'de 7'den 77 herkes Atatürk'ü andı
12:36 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
12:36 Kamboçya'da ev hapsinde tutulan muhalif lider serbest bırakıldı
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:38:24